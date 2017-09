Un pla de negoci per a l'èxit

Actualitzada 11/09/2017 a les 06:44

Vladimir Fernandez

En l’actualitat, és més important que mai disposar d’un pla per iniciar un nou projecte empresarial. El 90% dels projectes empresarials que s’inicien en l’actualitat fracassen en els cinc primers anys de vida. Per què?

Un dels principals motius és no disposar d’un bon pla, és a dir, no haver estudiat a fons què es vol fer, com fer-ho, de quins mitjans disposem, com ho finançarem, quins són els clients potencials, quin producte o servei volem oferir i, sobretot, traduir-ho a números per veure si el saldo de la nostra idea és positiu i econòmicament profitós, o bé és negatiu, ja que encara que sigui una idea molt interessant, ens pot sortir molt cara.

Disposar d’un bon pla permetrà a la persona que emprèn conèixer i entendre el mercat en el qual vol operar. També obligarà l’emprenedor a criticar la seva idea i evitar errors que sense aquesta feina d’anàlisi no serien fàcils d’identificar. Al segle XX, disposar d’un pla de negoci no era tan important perquè la situació de l’economia mundial era molt positiva. En l’actualitat, l’aparició de molts competidors nous, la globalització i la recent crisi econòmica ens obliga a ser més precisos i disposar d’un bon pla. Disposar d’un bon pla és un requisit fonamental perquè les entitats financeres o inversors privats vulguin participar en el finançament de l’empresa en qüestió. En ocasions s’infravalora la importància de traduir en números tot el que representa el nostre projecte empresarial abans d’iniciar el projecte, o bé tornar a calcular on som quan ja han passat uns anys de l’inici del mateix. I la veritat és que és tan important com si un pilot d’avió mira l’altímetre o no, si no el mira i vola massa pot resultar fatal i estavellar-se. Iniciar una empresa sense un pla de negoci i la formació o ajuda adequada per part d’un especialista és com intentar pilotar un avió sense un pla de vol i sense la formació de pilot.