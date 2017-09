Diada de Meritxell

Actualitzada 09/09/2017 a les 06:58

Un any més, hem tingut el plaer de poder escoltar i veure el que anomenaria el cant dels polítics. Però en definitiva, què és un partit polític?

Fa uns dies, llegint un llibret escrit per la senyora Simone Weil, he pogut trobar una definició bastant encertada. Si m’ho permeteu, em permeto de recopiar-ne un petit extracte. “Per apreciar els partits polítics segons el criteri de la veritat, de la justícia, del bé públic, convé començar per discernir-ne els caràcters essencials. Se’n poden citar tres:

–“Un partit polític és una màquina de fabricar passió col·lectiva.”

–“Un partit polític és una organització construïda de forma a exercir una pressió col·lectiva sobre el pensament de cada u dels éssers humans que en són membres.”

–“L’única finalitat de tot partit polític és el seu propi creixement, i això sense cap límit.” Així doncs, un any més, no he sentit res del que voldria escoltar: l’habitatge està retrobant els preus de lloguer d’abans de la crisi, però els salaris estan per sota, sense que es vegi cap mesura a la vista. Els nostres polítics són incapaços de discernir el bé, i el bé sol és una finalitat. Per aquest fet, entre d’altres, tenint el futur de la branca de vellesa de la CASS en el lloc que es troba avui dia, és a dir, a la ruïna total, enviant un gran percentatge de la nostra població a la misèria al moment que prenguin la jubilació. Poca cosa s’escolta sobre aquest tema. Però això sí, el Govern augmentarà el preu que es paga pel forfet escolar i extraescolar de l’IPC més el 4%. Això pel sol fet d’acontentar un directiu d’estació d’esquí que no ha entès a qui pertany el territori, que pel bé de la parròquia explota, i que en no facilitar l’esquí als escolars del país es menysprea el seu propi futur. Clar que com que l’esquí és d’interès nacional, tot s’hi val. A mi m’hauria agradat llegir –o tan sols escoltar– el Govern augmentarà les pensions més baixes per tal que aquesta població pugui viure dignament. Hauré d’esperar una altra Diada...