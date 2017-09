Vostè compra a Espanya?

Es paga un preu inferior si ho comprem al nostre país veí

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:44

Eva López

No és la primera vegada que sento que els andorrans i residents compren la tecnologia a Espanya i que els surt més barat que comprar-la al nostre país. Com pot ser que tot i tenir una fiscalitat molt més baixa, els preus siguin més atractius quan compres un mòbil o una televisió fent la fórmula del tax free? Per què és més avantatjós comprar determinats productes fora de les nostre fronteres? Amb la fórmula aquesta del tax free, es retorna un 21% del preu que s’ha pagat en concepte d’IVA, i es reté un 4,5% d’IGI. En teoria, el resultat hauria de ser el mateix, ja que els establiments a Andorra no apliquen l’IVA als seus preus sinó l’IGI, però a la pràctica el resultat és ben diferent, ja que pel mateix producte (i parlem de marques molt conegudes) es paga un import inferior si el comprem al nostre país veí. No es tracta ja de botigues amb preus més baixos o d’una determinada cadena de supermercats amb preus molt competitius que han fet que la gent baixi a fer la compra del menjar del mes a la Seu d’Urgell, sinó que també es tracta de botigues oficials que només elles fan la distribució dels seus productes. Alguna cosa hem d’estar fent malament si cada vegada que passem per la frontera es pot comprovar com abans d’entrar al país els andor­rans i residents estan ensenyant les bosses que porten al cotxe per posar el segell i després recuperar els diners. De fet, si teniu l’oportunitat de veure un magatzem de la Seu podreu comprovar com està ple de caixes de productes comprats a través d’internet amb l’etiqueta del gegant de les compres telemàtiques, destinats igualment a gent que viu a Andorra i a la qual li surt a compte comprar per aquest mitjà. Les innovacions i avanços tecnològics fan que el tracte directe amb el client es vagi perdent i que els compradors es moguin per una qüestió de preu. A la xarxa es pot comparar i trobar el millor preu del producte que se cerca. Lluny queda l’Andorra del sucre, la xocolata i els perfums... a partir d’ara o ens posem les piles o el comerç es quedarà enrere.