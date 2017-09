Coses del BOPA

Actualitzada 06/09/2017 a les 07:32

Miquel Calsina

“... I a efectes de notificació a la persona interessada, atesa la impossibilitat de notificar-li personalment, es publica aquest edicte a...” “... I als efectes de notificació al Sr/a. ........... ............ ..........., avui d’ignorat parador, es publica aquest edicte...” Aquestes són les dues frases més habituals que solen acompanyar la gran majoria dels edictes que apareixen publicats al BOPA. El nom de la persona interessada en qüestió sempre surt publicat i resulta que moltes d’aquestes persones són prou identificades, conegudes i amb residència actual i habitual al país, i que solem veure o trobar amb assiduïtat pels nostres carrers. Jo em demano doncs: realment es busquen aquestes persones? Algú va a casa seva a entregar les notificacions personalment? S’amaguen? O és que tothom té l’obligació de llegir cada setmana el BOPA per saber si té alguna cosa pendent? Molts cops ni tan sols saben els mateixos implicats que tenen alguna notificació en curs. Penso que es podria dedicar algun funcionari a buscar tota aquesta gent d’ignorat parador. A més d’un, segur que el trobarien, li podrien entregar la notificació i fins i tot cobrar algun possible deute pendent. Si bé és cert que ara mateix amb la figura del saig es cobren molts deutes que abans quedaven impagats i anaven a la Batllia fins a la seva prescripció. Fins i tot molts cops, aquests deutes es cobren impunement i sense cap tipus d’escrúpols, embargant directament el compte corrent a qualsevol entitat bancària, sense tenir en compte les necessitats de la persona embargada. Tot és entre poc i massa, com sempre.