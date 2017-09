Nou curs polític

Aquest curs polític comença amb un horitzó diàfan com feia anys que no vèiem

Actualitzada 03/09/2017 a les 06:57

Hem travessat un període molt complicat. I no ho dic com un lament, ans al contrari, sinó prenent plena consciència de l’esforç que això ha suposat per a tothom i que ha estat especialment dur per a moltes persones. No tothom ha viscut amb el mateix grau de dificultats la recessió, amb la crisi econòmica, però també amb d’altres aspectes no tan tangibles i que costen més de reconstruir. Crec que hem deixat definitivament enrere la incertesa que tot plegat va generar i que podem tornar a desplegar la nostra ambició, recuperar aquelles aspiracions i projectes que havíem guardat en un calaix, a l’espera que tornessin temps millors. No hi ha cap mal que duri mil anys, com tampoc són eternes les etapes de bonança i, en cada cas, hem de saber tocar de peus a terra i prendre les decisions difícils però neces­sàries d’acord amb allò que requeria la situació, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. L’evolució d’un país depèn en gran manera de les decisions estratègiques que prenguin les institucions i governs, però la determinació depèn, en darrera instancia, de l’ambició col·lectiva. Els únics obstacles que hi trobarem seran els que ens posem nosaltres mateixos i, en aquest sentit, estic segur que l’experiència d’aquest període de dificultats ens haurà servit per a alguna cosa. Evidentment, sempre comptarem amb el club de seguidors del got mig buit, però això és inevitable i, quan es governa, el que toca es assumir les responsabilitats. Actuar amb responsabilitat vol dir ser proactiu i seriós: és a dir, acompanyar la més que mai necessària crítica d’un esperit constructiu i productiu. És moment de deixar la crítica de qualificatius repetitius sense fons darrere els quals s’amaga la falta d’arguments objectius, i cap tipus d’alternativa sòlida i creïble. Siguem honestos i acceptem que les paraules i els fets d’uns i altres, cadascú des del seu àmbit de responsabilitat i d’influència, tenen efecte sobre el camí que prenen les coses. Aprofitem per agafar aire a ple pulmó i treballar amb la màxima intensitat i determinació possibles. Qui té la responsabilitat de marcar el full de ruta ja ho ha fet, s’ha imposat un calendari exigent que ens posa davant d’una intensa arrencada del curs polític i que demana estar a l’altura de les circumstàncies.