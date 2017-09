Reis, successors, conspiracions, batalles entre cases... Tot a punt!

Comença el compte enrere: Andorra Televisió ha confirmat la data de l’estrena passat Meritxell i tots els fans ja comencem a estar dels nervis per saber què passarà a la nova temporada.

Però no ens avancem, anem per parts: recordem, abans de res, que la segona temporada va acabar amb fortes pèrdues d’audiència generades pel cansament dels espectadors amb els tres principals punts febles que ja vam destacar a la nostra crítica de final de temporada: 1/ el predomini de les trames secundàries, que s’han menjat les trames principals i que, a més, no s’acaben de resoldre, ja sigui perquè no evolucionen o perquè ho fan de manera circular i no se sap gaire bé on ens portaran (ho saben els mateixos guionistes o improvisen?); 2/ la manca d’acció; 3/ uns personatges desdibuixats, massa sovint de perfil pla, a qui els guionistes no han sabut fer evolucionar.

Oblidem, però, la temporada 2. Si ens refiem dels teasers que la productora ha anat deixant caure i del tràiler oficial, la nova temporada promet, i molt. Atenció: a partir d’aquí, espòilers. Totes les grans cases han de renovar o confirmar el lideratge. A la casa principal, el rei indiscutible ha d’escollir un hereu discutible. Veure les batalles internes, el procés de designació i, finalment, la convivència posterior durant la bicefàlia irregular que viurà la casa fins acabar la guerra amb les altres cases ens promet moltes hores de crispetes. Als principals aspirants al tron, tampoc queda clar qui els liderarà: conspiraran les grans famílies per imposar el seu?, resistiran aquells que van resistir quan la fortalesa es va buidar?, s’imposarà el que més temen a les altres cases? I no oblidem, a més, que encara s’ha de decidir si totes les cases s’uneixen per destronar el rei –copiant-li l’estratègia de fa sis anys a l’actual monarca i sense saber gaire bé què farien un cop asseguts al tron de ferro– o si cadascú farà la batalla pel seu costat. I tot plegat, sense saber encara si la gran batalla serà a la quarta temporada o s’avançarà a aquesta tercera i mentre continuen intactes els perills de fora que ho poden fer trontollar tot en qualsevol moment mentre dins del mur ens barallem per un tron de no res...