Discapacitat o malaltia?

La discapacitat com a circumstància de la persona versus la malaltia

Actualitzada 31/08/2017 a les 19:50

La discapacitat és la condició d’aquella persona que té una funció, física o mental, limitada respecte de la mitjana de la població o anul·lada. Estic cansada de veure dia sí i dia també, publicacions o declaracions classificant la discapacitat com una malaltia. Res més lluny de la realitat. La discapacitat és un fet circumstancial en la persona, que pot néixer amb una discapacitat o patir una discapacitat sobrevinguda. Si es pren com a referència la definició clàssica de discapacitat, totes les persones en algun moment de la seva vida presentaran algun tipus de discapacitat, relacionada amb restriccions o absències de capacitat per desenvolupar tasques quotidianes, això seria una discapacitat transitòria. Quan aquesta restricció o absència de capacitat té caràcter persistent, aleshores ens trobem davant de persones susceptibles de valoració de discapacitat. Es considera la discapacitat com un estat que, derivat de la interrelació entre la individualitat i els factors contextuals, origina dificultats per fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats. Des d’aquesta perspectiva més generalista també altres persones que pateixen les mancances del sistema necessiten suports complementaris en els diferents àmbits de la seva vida. En situar-se en el concepte clàssic es pot trobar un nombre considerable de persones, per altra banda molt divers quant a capacitats i necessitats, sota el paraigua del concepte de discapacitat, per a diferenciar-lo d’alguna manera s’ha d’asse-nyalar una possible tipologia, aquí ens hauríem de basar en la regulació i el procediment per avaluar el reconeixement de discapacitat, que relaciona deficiència i funcionalitat. Una malaltia és una alteració de l’estat d’un organisme o d’algun òrgan que dificulta les seves funcions vitals i que en alguns tipus de malaltia deriva en un procés neurodegeneratiu passant per una discapacitat transitòria i que pot comportar com a resultat final la mort.