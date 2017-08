Moments inoblidables

Aquests moments sovint ens els dona la natura, que no cuidem prou

El passat divendres vaig viure un moment intens i únic, i m’agradaria compartir-lo amb vosaltres. Aquest dia havia planejat fer una excursió des de Naturlandia fins a Engolasters, passant pels refugis de Claror, Perafita i FontVerd. Aquest recorregut no era la primera vegada que el feia, però aquest dia vaig assistir a una actuació màgica. En efecte, arribant al pic Negre de Claror, més concretament al planell anomenat Calm Bor­rut, vaig veure una concentració inhabitual de cotxes en aquest lloc inhòspit. Vaig accelerar el ritme, ja que tenia curiositat per veure el què de la manifestació (tenia, però, poques expectatives, ja que aquest tram de pujada està sovint força transitat per buguis, jeeps, motos i altres vehicles motoritzats). Quan finalment vaig arribar vaig poder assistir a un espectacle meravellós. Hi havia periodistes, banders i tècnics del Centre de Recuperació de Fauna, tots molt concentrats davant d’un animal. L’estrella del moment era un voltor, que va ser trobat ferit al Pas de la Casa setmanes enrere, i que va ser curat al mateix Centre de Recuperació de Fauna. Aquest voltor, que acabaven d’alliberar, va entregar a tots els espectadors presents durant prop d’una hora (temps que va tardar a agafar confiança per enlairar-se i tornar a la seva vida salvatge) un moment inoblidable. Com a gran protagonista del dia, i com si la natura s’hagués transformat en un podi per a maniquins de moda, va desfilar davant de les càmeres, deixant-se filmar i fotografiar. De veritat, quin espectacle! Desitjava que no s’acabés mai! Hi ha moments com aquest que podem considerar, que cal considerar, com a inoblidables. I aquests moments, sovint, ens els dona la mateixa natura, que massa sovint no cuidem prou, sent negligents o malmetent-la. Si volem gaudir de més moments màgics cal, doncs, fer un esforç de respecte vers ella, cuidar-la més, tant per nosaltres com a les futures generacions.