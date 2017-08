Quan un gest tan simple com obrir l’aixeta i que ragi aigua no és possible

Actualitzada 28/08/2017 a les 20:26

Aquests dies se celebra la Setmana Mundial de l’Aigua, que posa damunt la taula els reptes a superar en l’accés a l’aigua en un món on més de 180 milions de persones no hi tenen accés, tenint en compte només països afectats per conflictes, violència i inestabilitat segons estima l’Unicef. La manca d’accés a l’aigua potable és una de les principals causes de mortalitat infantil. No tenir aigua potable augmenta malalties mortals com la desnutrició, el còlera o la diarrea. Per tant, garantir l’accés a l’aigua potable als infants i a les seves famílies és i ha de ser sempre una prioritat. Aquests 180 milions de persones no saben el que és obrir una aixeta i que hi ragi aigua, un gest tan simple, mecànic, inconscient i rutinari per a nosaltres. Al Iemen, afectat per un conflicte des de fa més de dos anys, les xarxes d’aigua estan danyades i destruïdes a causa de la guerra i això dificulta l’accés a l’aigua a milions de persones. A Síria, després de ja set anys de conflicte i on milions d’infants necessiten aigua potable, sovint l’aigua ha estat utilitzada com a arma de guerra provocant talls deliberats d’aigua, amb la destrucció de les bombes d’aigua o la contaminació de fonts d’aigua. També s’hi han d’afegir països afectats per sequeres agreujades pels efectes del canvi climàtic, com passa a Somàlia, on la sequera ha provocat el desplaçament de centenars de milers de persones els darrers mesos en cerca de menjar i aigua. Tot i la contínua resposta que es dona a aquest problema greu amb el repartiment d’aigua potable amb camions, la construcció de pous, el subministrament de pastilles potabilitzadores d’aigua... els conflictes o el canvi climàtic no ajuden a millorar la situació. Aprofitant aquesta Setmana Mundial, es demana prioritzar l’accés a l’aigua, la protecció dels sistemes d’aigua d’atacs o de danys i el fàcil accés a la seva reparació i manteniment. L’accés a l’aigua potable és un dret, no un privilegi.