Aeroport i creixement

Pot ser beneficiós per a l’economia andorrana un aeroport?

Un aeroport aporta un flux constant de passatgers, amb un estalvi de temps i diners important per al viatger. Imaginem-nos quin avantatge tindria per al turista poder plantar-se a Andorra en 45 minuts des de Madrid, o en 1,5 hores des de París, o en 1,5 hores des de Londres... Podria tenir un impacte en el turisme? Sembla que és bastant evident. Un cop transportats i a Andor­ra, aquests turistes anirien a esquiar, dormirien en hotels, consumirien en restaurants, comprarien en botigues...

Aquí és on apareix el segon aspecte interessant de l’aeroport, el transport aeri podria abaratir els costos d’importar certes mercaderies, i reduir el temps de rebre les mateixes. Aquest fet milloraria el marge dels negocis al Principat. Sembla, doncs, que els avantatges són clars. Quins són els inconvenients que fan que a data d’avui encara no puguem gaudir d’aquesta infraestructura que clarament és beneficiosa per al país. Existeixen clarament dues barreres. La primera és un tema d’espai. On trobarem entre 2 i 2,5 km de pista recta dintre del nostre país? Hi ha qui diu que no és possible trobar-los, que és un país de muntanyes, però sembla que també hi ha projectes que han aconseguit trobar-los i dibuixar les pistes en projectes creïbles. La segona barrera és un tema de finançament, construir un aeroport requereix un múscul financer important, que en l’actualitat està fora de l’abast de les possibilitats de l’Estat andor­rà. Quina podria ser la solució? Obrir un concurs públic on diferents operadors internacionals experts en construcció i gestió d’aeroports pre­sentessin un projecte de localització de la pista, estudis tècnics i candidatura per construir i gestionar l’aeroport nacional d’Andorra. Recordem que l’economia andorrana tradicional està basada en dos pilars: comerç i turisme, si volem reforçar aquests sectors, l’aeroport sembla obligatori.



*Vladimir Fernández, Soci Crowe Horwarth