Actualitzada 27/08/2017 a les 06:44

Eduard López Mirmi

El pla urbanístic revisat a Escaldes-Engordany ja disposa del vistiplau al ple del comú. Probablement el capítol més polèmic –per atrevit– sigui el tipus d’edificabilitat que es preveu i que es vol impulsar al Clot d’Emprivat. Quan es presenta al gran públic un projecte d’aquesta magnitud s’ha de tenir cura d’esmentar i d’enumerar tots els elements de la proposta, cosa ben explicitada en aquest pla. Quan es proposa un downtown amb edificis de vint plantes, tres vegades més alts que les construccions clàssiques a Escades, i abans de refusar tossudament aquest concepte novador, cal completar la lectura del text, ja que aquest suggeriment també ens aporta automàticament un alliberament de sòl suplementari en planta baixa per al gaudir públic, en forma d’espais verds i d’esbarjo. No penso que una proposta d’edificis esvelts, conjugada amb concessions al sòl, sigui una solució depredadora, però això evidentment va a gustos i a opinions. Tanmateix penso que una construcció en alçada amb els condicionants exposats, comporta un respecte i un compromís acurats amb l’ecologia i la sostenibilitat. Francament, penso que una trama urbana diferent i contraposada al model usual que sí que denota una densitat feixuga, implantada en una zona cèntrica de la ciutat amb potencial creixement, aportarà valor afegit i segell diferencial en els àmbits residencials, comercials, terciaris i socials. Això sempre que l’empremta ortogonal de les edificacions al sòl doni una sensació d’amplitud real. Per a completar el nou skyline que definiria el traçat global del projecte i que s’aniria dibuixant gradualment caldrà, però, esperar pel cap baix dues dècades. Val a dir que aquest pla per al Clot d’Emprivat s’ajusta fil per randa a la LGOTU (Llei General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme) com no podia ser d’una altra manera, i també ha estat consensuada amb el principal partit polític de l’oposició a Escaldes-Engordany.