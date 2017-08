Funció publica

Els sindicats no són ni tan sols escoltats i el Govern continua la seva purga

A tot Europa, els llocs de treball, els salaris i les condicions de treball dels treballadors de serveis públics han pagat un alt preu a causa de les polítiques d’austeritat. No obstant això, els governs no han dubtat a rescatar els bancs per estabilitzar l’economia mundial consecutiva a la crisi financera. Rescats per una banda i les retallades en la despesa pública, per l’altra, aquests es dirigeixen als serveis públics i els propis treballadors. Pocs anys després de la crisi, no menys de 19 països del continent han imposat retallades o congelacions salarials que afecten 20 milions de treballadors. Mentre que els salaris han assolit gradualment un nivell normal en alguns països, milions de treballadors continuen mostrant una pèrdua de poder adquisitiu. Al Regne Unit i Itàlia, es congela i els augments salarials per sota de la taxa d’inflació van portar els treballadors dels serveis públics a acusar una pèrdua mitjana de 4.000 euros per any. Quan a Grècia la pèrdua és del 40% del poder de compra (en termes reals), Espanya i Portugal, els sindicats negocien augments per restaurar el 15% i el 9% de pèrdua de poder adquisitiu. Un senyal positiu ens ve d’Irlanda, on els sindicats estan negociant un nou acord salarial que va en la direcció de restablir el poder adquisitiu perdut a causa de les retallades i congelació dels salaris des del 2009, com la restauració dels convenis col·lectius per a infermeres, mestres, policies, bombers i tots aquests milions de treballadors públics. A Andor­ra els sindicats no són ni tan sols escoltats, i el Govern continua la seva purga dels serveis públics a la recerca de l’administració de low cost. Després dels atemptats de Barcelona la societat aplaudeix les persones que integren les forces de seguretat, sanitaris i un funcionariat que ha estat a l’altura, no es pot dir el mateix de la classe política que ha desmantellat la seguretat, la sanitat i inclús l’educació. Cal començar a demanar responsabilitats a la classe política i a la seva mala gestió política. I tots ens sentirem més segurs. Una vegada més, el camp per a qui el treballa, que som els qui hem de garantir els serveis públics.