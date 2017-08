Passejada d'estiu (i III)

Actualitzada 23/08/2017 a les 06:39

Està a punt d’acabar-se aquesta deambulació estiuenca, dedicada al canvi d’imatge però també de realitat del nostre Principat. Aquesta columna no permet, evidentment, fer la llista exhaustiva de tots aquests canvis, però no puc tancar aquest petit resum sense esmentar, ja que es mereix una menció a part, tant per la seva importància moral com pel fet de la seva acceptació generalitzada, la introducció en la nostra legislació de la igualtat de dret en l’àmbit del matrimoni, entre tots, que siguin del mateix sexe o d’un sexe diferent. Aquesta fita ha marcat un abans i un després i permet situar les nostres valls en la llista dels països més avançats en aquesta matèria.

Per tant, no és cap novetat dir-ho, hem hagut d’assumir, dins d’aquest període que va dels anys 70 al dia d’avui, un cúmul de sotracs, canvis, modificacions, modernitzacions traumàtiques o no, que justifiquen que durant la present treva el nostre petit Estat, a l’exemple dels organismes físics i individuals, pugui descansar per pair millor. Però aquest descans també ha de servir per afrontar els projectes que ens esperen i que no podem defugir. Entre altres, el gran repte que representa l’acord d’associació amb la Unió Europea, que s’haurà de sotmetre a votació popular.

Aquest pas donarà lloc a molts debats encara –i no ens hem d’il·lusionar– també a l’aparició de noves dificultats que haurem de superar.

Per tant, és el nostre deure i obligació preparar-nos en les millors condicions possibles per superar les dificultats, en particular per a alguns dels nostres sectors econòmics com és el de la pagesia, a la qual devem tant i haurem, doncs, de fer costat. Ara bé, no hem de creure que aquest serà l’últim pas a fer.

El camí continuarà, i cada dia més ens haurem d’apropar, tot preservant els interessos del país d’una comunitat internacional que demostra no acceptar les diferències.

Per tant, posem a profit aquest període de descans, que tira cap al seu final, per regenerar les nostres forces i trobar l’energia que ens serà necessària els pròxims mesos.