Actualitzada 22/08/2017 a les 20:46

La Societat Camprabassa (Naturlandia, perquè ens entenguem millor) ha efectuat diversos incompliments a la Llei de societats i a la Llei de l’impost de societats, ja que encara no ha realitzat la junta ordinària on s’han de formular, signar i aprovar, si escau, els comtes de l’exercici 2016. La data límit per celebrar aquesta junta general era de sis mesos a partir del nou exercici social (és a dir, el 30 de juny). La data de formulació i signatura dels comptes anuals és en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici (també el 30 de juny, doncs). S’han de dipositar obligatòriament els comptes anu­als al Registre de Societats en el termini màxim d’un mes a partir de la data de formulació (és a dir, el 30 de juliol). Tot plegat queda incomplert i la Societat haurà d’assumir-ne les conseqüències –si és que algú s’atreveix a demanar-ne–. La no-presentació de l’autoliquidació de l’impost de societats és considerada una infracció de defraudació. Encara que, un recàrrec d’un resultat negatiu no suposaria cap problema. Incomplir les obligacions de dipòsit en els terminis establerts es considera una infracció greu amb sanció.



Se suposa que tant el dipòsit de comptes com la declaració de l’impost de societats no es poden fer sense l’aprovació i signatura dels comptes, i aquests no es poden aprovar ni signar sense una junta general.



Per tant estarien totes les lleis incomplertes.



Algun accionista pensa denunciar aquesta situació?



Algun dia tindrem alguna mena de transparència amb la gestió d’aquesta societat?