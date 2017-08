Andorra, Barcelona, Cambrils

Actualitzada 21/08/2017 a les 06:46

L’atemptat terrorista reivindicat per Estat Islàmic ha provocat 14 morts i més d’un centenar de ferits.

Poques hores després Cam­brils viu un acte similar que acaba amb la mort d’una dona i dels cinc terroristes que ocupaven el vehicle que volia atropellar la gent del carrer.

Uns actes terroristes que han estat condemnats de forma contundent per les au- toritats, tant catalanes, espa-nyoles, andorranes, com in­ternacionals, i que alhora han tingut una resposta de rebuig unànime per part de tota la societat catalana, i com no pot ser d’una altra manera, per part de la societat andor­rana.

Barcelona, a més de ser una ciutat que ha vist néixer molts dels nostres ciutadans, representa la ciutat que ens ofereix una quantitat de serveis que al nostre país serien impossibles de disposar. Els andor­rans acudim a les seves universitats, als seus hospitals, als seus teatres, als seus comerços, etc. Cambrils és un indret estimat per oferir lloc de vacances i descans a molts andorrans, que gaudeixen dels seus encants durant tot l’any. Andorra es troba vinculada de forma molt estreta amb els dos indrets, que aquest fatídic dia va veure com el terror provocat volia fer desaparèixer la il·lusió, l’alegria, la llibertat de les seves gents. El clam unànime que ha corregut de forma incessant per les xarxes socials i que va ser corejat als minuts de silenci convocats per tot el territori català va ser: #notenimpor, aquesta força que reneix com l’au Fènix després de la ràbia, l’estupor i la impotència d’una societat colpejada de forma cruel pel ter­rorisme i que és capaç amb orgull de respondre amb amor, solidaritat i força.

Perquè després del caos sorgeix la força que caracteritza la seva gent, una gent que vol la pau i per la qual la llibertat té un valor immesu- rable.

Uns moments on la unió demostra la força dels pobles, de les persones, independentment de la seva nacionalitat o de les seves creences.

Andorra ha estat, i és, un país de pau, on durant segles la convivència entre multituds de persones de diferents nacionalitats ha estat símbol de la nostra identitat. Som un exemple a seguir.

Virtus Unita Fortior #totsSomBarcelona,#totsSomCambrils.