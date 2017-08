Estafa en tota regla

La Generalitat de Catalunya elimina part de les subvencions per discapacitats

Actualitzada 17/08/2017 a les 21:29

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha jugat amb el col·lectiu de persones amb discapacitat física i sensorial. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que pertany a Esquerra Republicana, ha dut a terme una retallada dràstica dels centres especials de treball. Ha fet desaparèixer part de les subvencions de persones amb discapacitat física, disfressant-ho com un acord sectorial, sense pactar ni tenir en compte el col·lectiu de persones amb discapacitat. S’ha venut com un gran acord sectorial de cara a l’opinió pública i s’ha obviat el consens amb les entitats més importants que representen als treballadors amb discapacitat al terri-tori català com són AECEMCO, ECOM, FECETC, FEACEM o ASPAYM. El departament, que dirigeix Esquerra Republicana, va forçar les entitats que representen els discapacitats físics i sensorials a acceptar una rebaixa del 25% de l’ajuda de la meitat del salari mínim interpro-fessional, deixant 5.649 tre­­balla­dors sense aquesta ajuda econòmica o amb el 25% d’aquesta. Aquest acord, anunciat com a magnànim, en realitat es tracta d’una retallada pressupostària sense precedents al llarg dels més de 30 anys d’història dels centres especials de treball. Davant d’aquest greuge comparatiu, la FECETC, Federació de Persones amb Discapacitat Física, ha interposat un recurs contenciós-administratiu contra l’ordre del departament de la consellera Dolors Bassa, per incomplir la Llei d’in­tegració social del minusvàlid, LISMI, de l’any 1982, que regula els centres especials de treball. En sentir-se pressionada per aquesta demanda, la consellera ha optat per vendre aquest suposat acord com un acord sectorial, obviant els desacords amb les altres entitats. En definitiva, venent fum en un tema molt delicat que afecta col·lectius massa fràgils per prendre’ls el pèl. És penós veure la pèrdua de drets que estan provocant les retallades, tot plegat suposa un retrocés de 30 anys de lluita dels col·lectius més vulnerables de Catalunya.