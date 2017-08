Andorra es viu a l'aire lliure

Actualitzada 17/08/2017 a les 06:50

Eric Pinós

Amb una superfície total de 468 km2 i 170 habitants per km2 de densitat, Andorra té un nucli poblacional que no arriba a ocupar la meitat del seu espai.

Doncs podem dir en veu alta que som uns privilegiats, l’entorn natural ens envaeix i permet dur a terme de manera nonstop activitats esportives a l’aire lliure. Els aficionats poden gaudir seguint i participant en nombroses activitats físiques: Copes del Món de diferents modalitats, d’esquí alpí i de muntanya, molt transcendents històricament; ciclisme de carretera, amb la mítica Volta als ports o la feixuga Purito; també la Copa del Món de BTT; el triatló, que obté una elevada participació; curses de muntanya que els darrers anys han pres part del protagonisme amb la mítica Andorra Vallnord Ultra Trail; Skyraces amb els millors corredors d’aquesta modalitat; o els Andorra Outdoor Games. Entre altres que van gua­nyant popularitat, com són les curses d’obstacles: l’Spartan Race o la X Runners que s’ha dut a terme aquest darrer cap de setmana, amb un recorregut de cinc quilòmetres que transcor­ren pel riu, amb una gran varietat d’obstacles per superar.

Tots aquests esdeveniments esportius aporten entreteniment assegurat, i cap de setmana rere cap de setmana podem estar força entretinguts. Però com afecta aquest ritme frenètic d’un no parar en les quatre estacions de l’any? Evidentment, els organitzadors treballen de forma intensa, igual que els diferents serveis públics, siguin el de circulació, el sanitari o el de seguretat. Tots ells estan demostrant la seva professionalitat de forma constant amb incidències quasi inexistents, proporcionalment amb les nombroses masses de gent que es poden aglutinar. També, gran part de la ciutadania ha après a adaptar-se i respectar aquest estil de vida que ens rodeja. No sent gens fàcil moltes vegades en obstaculitzar les vies públiques, rutes d’accés a diferents entorns rurals i intentant causar els mínims danys possibles a l’ecosistema. S’ha de tenir en tot moment la conscienciació a flor de pell, com s’ha fet fins ara, evitant malvendre el nostre espai a canvi d’una Andorra amb accés de vitalitat. Mantenint un equilibri i d’aquesta manera frenar la saturació d’activitats, que poden acabar coincidint les unes amb les altres fins al punt de fer-se la competència entre si.

Però no tothom en surt beneficiat del fet que tinguem un calendari esportiu tan comprimit. Inclòs per a un gran nombre d’andorrans pot arribar a ser feixuc: trànsit acumulat en diverses parròquies on s’estan realitzant les proves esportives, conglomeració d’un gran nombre de persones en espais molt reduïts per tal de fer seguiment a familiars, amics o esportistes de renom, entre d’altres inconvenients. Malgrat els esforços dels serveis públics i empreses organitzadores a realitzar competicions evitant al màxim que ningú en surti perjudicat, no sempre és viable, encara que la causa s’ho valgui.

Gerard Martínez, copropietari de l’empresa Cims Màgics, encar­regada de l’organització de l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV), va argumentar el fet d’obtenir un benefici de 14,4 per cada euro públic invertit en l’AUTV. El que suposa un total de 3,2 milions d’euros que van aportar els corredors al país.

Posant de manifest l’exemple de l’AUTV, veiem l’aportació econòmica del turisme esportiu. Encara més, considerant que cada cap de setmana, sobretot en temporades altes (hivern i estiu), es realitzen proves transcendents, la majoria de gran envergadura. Tenint també rellevància a nivell social, fins al punt de crear “un centre de retrobament per a les persones del país”, indiferentment de participar en els nombrosos esdeveniments.

Potser hem de començar a conscienciar-nos sobre el fet que l’esport a Andorra, de la manera que s’està produint actualment, té un rol important a nivell turístic. Les competicions s’han multiplicat els darrers anys de forma notòria. Sí que és una realitat el fet que sempre hi ha hagut un gran nombre de turisme que ha aprofitat els recursos del país per a la pràctica esportiva. Però mai havia ocupat una posició honorífica conjuntament amb d’altres models turístics.

En el meu cas, com a aficionat a les proves esportives a l’aire lliure, he viscut de prop el creixement de les activitats d’aquest gènere. Fins a adonar-te quan creues la frontera i tens el privilegi de conèixer altres aficionats, que es desfan en elogis sobre el nostre país. Considerant-lo un espai de referència per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure, en haver estat capaços de promocionar-nos a l’exterior i d’aquesta manera mantenir al corrent l’afició veïna de la varietat de proves per escollir. Significant el fet d’aprofitar el viatge no tan sols per participar en algun esdeveniment, sinó també per comprar material esportiu en benefici de la diferència de preus a la baixa respecte als països veïns. Fet pel qual també estaria implicat el turisme comercial, que ha estat des de sempre el més culminant del país.