Festa major (i II)

Actualitzada 16/08/2017 a les 06:54

L’escrit d’avui no és per criticar la festa major ni la seva organització. Aquestes festes són el que són i es porten com es porten, agradin o no, però són inevitables i s’han de passar com es pugui. Tot aquell que vulgui estar tranquil i en tingui l’oportunitat, evidentment el que fa és marxar de casa seva uns dies.

Els incívics que gaudeixen amb aquests saraus, ja tindran un any més per explicar-ho. Els grans als quals els agraden alguns dels actes de la festa major, ho hauran passat d’allò millor. Sant Julià de Lòria ha gaudit un any més de l’afluència de molta gent amb un important retorn econòmic per alguns. I si tot ha transcorregut sense grans aldarulls, millor que millor. El que voldria destacar aquest any ha estat la neteja, encara que als matins costés una mica arribar als llocs més allunyats del centre, i sobretot la preparació de tot plegat, tant en l’àmbit sanitari, organitzatiu, com circulatori.

Ja sé que molts problemes són difícils d’evitar, en tots els aspectes, però penso que aquest any s’han disposat d’unes mesures essencials i preventives que han funcionat bastant correctament. Per aquest motiu voldria agrair a tot el personal del comú de Sant Julià de Lòria l’esforç suplementari que han fet per tal de minimitzar al màxim els efectes nocius de personal sense escrúpols, que a poc a poc ja s’anirà fent gran i rectificant la seva conducta. No li queda altre remei.

Penso que aquest any el servei de neteja i el servei de circulació de Sant Julià de Lòria ha estat chapeau! Enhorabona a tots. Si no es fa més, és perquè no es pot.