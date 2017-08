Agents de canvi

El planeta mai no ha sigut tan jove: cada dia és el nostre dia

Cada 12 d’agost celebrem el Dia Internacional de la Joventut, un reconeixement creat el 1999 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que reivindica arreu del món el paper dels joves com a aliats indispensables per a la promoció dels drets humans i el desenvolupament.



Aquest any el tema Joves construint la pau s’enfoca a garantir el nostre protagonisme en la construcció d’un món millor. El secretari general de l’ONU ha remarcat la importància del nostre rol i ha demanat als governs treballar amb nosaltres i implicar-nos. En el marc de l’agenda 2030, es pretén reforçar els procediments de presa de decisions inclusius, participatius i representatius.



Kanem, directora executiva en funcions del fons de població assegura que “els joves tenen el potencial d’acció necessari per convertir-se en forces encara més grans a favor del canvi social positiu i construir els ciments per a un món just i pacífic”, i que “si volem un món més pacífic ja no podem permetre’ns el luxe de deixar enrere els joves. Devem escoltar-los i treballar amb ells”.



Som actualment la generació més nombrosa de la història, i és que el planeta mai ha sigut tan jove! La Unesco parla de “la generació més connectada, franca i oberta” que ha existit mai. Els missatges de les principals organitzacions mundials, insisteixen en la demanda de suport a les iniciatives joves, a la nostra expressió i realització.



Per fi el món s’omple de bones paraules i desitjos per a nosaltres, sabíem del nostre potencial però ens faltava la confiança del nostre entorn. Sembla que a poc a poc ens l’estem guanyant per la nostra energia i el nostre inconformisme. Em satisfà enormement aquesta presa de consciència social envers els joves, un pas de gegant! Ja són moltes les organitzacions i els estudis que ens veuen capaços de canviar el món. Jo no en tinc cap dubte: som per al món més del que érem, però menys del que serem. Perquè cada dia és el nostre dia.