Trencant tòpics (i II)

Només es pot col·laborar econòmicament

Actualitzada 14/08/2017 a les 20:13

Continuant amb la sèrie per trencar tòpics pel que fa a col·laboracions entre empreses i ONG, avui parlarem de com una empresa pot col·laborar amb una ONG, associació... Si bé és veritat que les col·laboracions de caràcter financer són les més comuns, no ens hem d’oblidar que aquesta no és l’única via possible. Si observem les dades del baròmetre que publica Admical sobre Le mécénat d’entreprise en France (2016), veurem que un 77% de les empreses participants afirmen haver fet una col·laboració econòmica però també que un 40% diu haver fet col·laboracions en espècies. I per col·laboracions en espècies entenem el concepte més ampli: des de la donació de productes i/o serveis al voluntariat corporatiu. Ho entendrem millor amb un exemple pràctic extret de la publicació d’Esade Colaboraciones ONG y empresas que transforman la sociedad. IKEA i Acnur treballen conjuntament per millorar i innovar els serveis que s’ofereixen en els camps de refugiats. A l’inici, IKEA donava productes: llençols, mantes, llums solars... que podien ser d’utilitat en un camp. Posteriorment, IKEA ha posat a disposició d’Acnur els seus coneixements tècnics i estan dissenyant conjuntament punts d’il·luminació eficients i a ba-se d’energies renovables i començant a produir un nou model de casa-refugi que, a més de cobrir les necessitats més bàsiques d’una família de refugiats o desplaçats en un espai privat on sentir-se protegits i confortables, els respecta la seva dignitat. A nivell més local, exemples de col·laboració en espècies els podem trobar en una empresa que ofereix a una ONG o associació, serveis de comunicació, d’organització d’esdeveniments, de disseny, de manteniment, o donant productes per a una rifa benèfica, i podríem fer una llista més llarga. Com es diu també al llibre, hem de canviar el xip i no anar a demanar o donar només diners, sinó a oferir la possibilitat de participar en un projecte comú.