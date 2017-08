Números & xifres

Actualitzada 13/08/2017 a les 06:47

L’estiu, no sé si per la calor o quins altres elements racionals o esotèrics, és una època en què la materialització de casos insòlits i paradoxes s’arriba a acceptar quasi amb naturalitat. Per què dic això? Per temes que no venen al cas servidor funciona amb un mòbil amb doble targeta. Amb Andorra Telecom-Som tinc contractat un paquet anomenant forfet 15 (15 € + 4% IGI). Amb aquesta tarifa disposo de 100 MB de dades, 100 minuts de trucades nacionals i 10 per a internacionals; a més de 100 SMS, que excepte per demanar el saldo no utilitzo. Més que suficient per a la meva vida comunicativa i social a les xarxes del món mundial. La segona targeta és d’una operadora virtual espanyola, Simyo. Amb aquesta gaudeixo d’un contracte de prepagament que em dona 700 MB de dades i 30 minuts de trucades per 5 €. També, com en el cas anterior, cobreix amb escreix la meva comunicabilitat. El cas és que el proppassat juliol vaig esgotar, excepcionalment, les 100 MB del forfet 15. Ja se sap... Fa calor, surts més, etcètera. Davant el fet vaig trucar a Andorra Telecom-Som per contractar un forfet temporal de dades a escollir: 1 G-10 €, 3 GB-19 € o 5 GB-25 €. A aquestes alçades vostè potser es pregunti què té d’insòlit el que ha llegit fins ara? Resposta: res! Pocs dies després del fet, vaig recarregar la segona targeta. I ves per on, només obrir el meu compte –pots fer la recàrrega per internet– resulta que aquest estiu i fins al 5 de setembre, Simyo regala 10 GB de dades a tots els seus usuaris. Insòlita coincidència! D’una banda 10 € = 1 GB i de l’altra 10 GB = gratis! Els jocs amb números i xifres tenen sempre un punt insòlit ben curiós, oi?