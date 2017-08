Actualitzada 13/08/2017 a les 06:46

Eduard López Mirmi

No m’equivocaria afirmant que la circumval·lació d’Engordany, col·loquialment anomenada bucle, és potencialment la infraestructura viària més necessària a la par­ròquia. A casa comuna, a les acaballes de l’any 1999 ja es va plasmar aquest estudi sobre el mapa, es va endegar el procés i incomprensiblement va quedar en l’oblit.

El carrer de la Parròquia a l’altura de les escoles franceses de la Peletera resta inter­romput sobtadament. El bucle consistiria a portar aquesta artèria vers l’avinguda Sant Jaume, oferint un circuit vial on tot serien avantatges.

Ara mateix la mobilitat de l’entorn és complicada amb carrers sense continuïtat i un únic accés al barri de Sant Jaume. Sortosament la LGOTU (Llei del sòl) i el POUPEE ofereixen eines i solucions a mida per resoldre aquesta equació. Amb una intervenció assenyada tipus pla especial, el comú lideraria el traçat d’un vial de lligam entre el car­rer de la Parròquia i l’avinguda Sant Jaume, gairebé de franc, i de retruc recuperaria sòl de cessió per part de les propietats de les finques, ara inconnexes, i que alhora també gaudirien amb guanys de qualitat i plusvàlues importants. El disseny de la mobilitat de la parròquia s’hauria de reinventar, analitzant i actualitzant els sentits de circulació de les avingudes del Pessebre, Copríncep de Gaulle, Escoles i també les del bucle.

La funcionalitat i seguretat del transport escolar de la zona quedarien afavorides, gràcies als aparcaments d’autobusos recuperats amb el sòl de cessió i també amb una gestió més endurida de la mobilitat, ara enquistada, del transport escolar parental privat a la plaça Creu Blanca i entorns.

És una bona notícia que el govern del comú hagi anunciat activar aquest dossier, que tant l’equip de DA com el de Ld’A duien en els programes respectius a les EC2015. Ara cal prioritzar l’execució d’aquest projecte.