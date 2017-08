Es pot aconseguir amb unitat i mobilització social

Actualitzada 10/08/2017 a les 21:06

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i els representants de la comissió promotora de la ILP han signat l’acord per a la creació d’una renda garantida de ciutadania (RGC) al nostre país. Considerem que l’RGC és molt important sindicalment perquè ens permetrà lluitar contra la pobresa i contra la precarietat laboral: gràcies a aquest nou dret evitarem que cap llar es quedi sense ingressos i els treballadors pobres amb feina parcial podran complementar els seus ingressos. En aquest sentit, la implementació de la compatibilitat de l’RGC amb les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial on la quantia sigui inferior a la de I’IRSC s’iniciarà amb l’entrada en vigor de la llei, és a dir, el 15 de setembre del 2017, amb les famílies monoparentals amb fills a càrrec, i finalitzara amb la generalització de la compatibilitat de l’RGC amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial. Per tant, es tracta d’un pas important per erradicar la pobresa i la desigualtat. Podran obtenir l’RGC totes aquelles persones majors de 23 anys amb dos anys de residència a Catalunya i que hagin esgotat totes les prestacions i no tinguin un patrimoni superior a la primera residència. Existeixen algunes compatibilitats amb ajuts socials, com les prestacions derivades de la llei de dependència i les beques de transport i menjador escolar. A més, les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial que tinguin una renda inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) també podran rebre la prestació fins arribar a aquest topall. La porta d’entrada a l’RGC seran les oficines de treball de la Generalitat, on també es traçarà un pla d’inserció laboral per a aquestes persones. A més, volem destacar que l’RGC és un dret subjectiu de tots els ciutadans i ciutadanes en cas de necessitat –i no una subvenció, com fins ara els ajuts a les situacions de vulnerabilitat– i és un exemple del que es pot aconseguir amb unitat i mobilització social.