Les oportunitats de l'acord d'associació

Aquest és l’enfocament que cal donar a les relacions amb la Unió Europea

Actualitzada 10/08/2017 a les 21:16

El 19 d’agost se celebra a Prada de Conflent la 30a edició de la Diada andorrana i el tema escollit ha estat el d’Andor­ra i l’acord d’associació amb la Unió Europea. Per a mi és un honor representar el PS i vull agrair a la Societat Andor­rana de Ciències, d’una banda, la seva invitació i, de l’altra, el fet d’organitzar debats de tanta rellevància sobre temes cabdals al nostre país i que, després, es deixi un llegat publicat que sovint amb els anys és d’una lectura molt interessant.



Davant el tema, l’enfocament que li hem volgut donar és parlar de les oportunitats que pot representar l’acord per al nostre país, un tema en el qual el Govern no està emprant (al nostre entendre) els recursos necessaris.



Cal fer-ho des dels diferents àmbits en què es poden presentar: l’econòmic, mitjançant les possibilitats que ofereix l’accés al mercat interior i com a element central i únic de la creació de sectors vinculats als camps del coneixement, numèric i altres que es desenvoluparan de segur l’any a venir. També el comerç electrònic o el creixement del comerç de distribució de proximitat es poden veure impulsats.



Però, cal anar més enllà de l’àmbit econòmic i valorar el que l’acord pot oferir en el camp de les infraestructures i les opcions d’accedir i participar amb els nostres veïns a programes que financin actuacions en transport, energia i telecomunicacions destinades a la millora de les interconnexions entre els estats membres de la UE.



L’àmbit educatiu és un altre punt d’oportunitats. Un bon exemple el tenim a Liechtenstein, que després de signar el conveni va veure l’important i positiu impacte que va tenir a l’hora de facilitar la mobilitat dels estudiants. I això, sumat a la possibilitat per als nacionals del petit Estat centreeuropeu de participar en programes europeus de formació, com ara les beques Erasmus.



I cal no oblidar (tot i tenir signat i en aplicació l’acord monetari) les oportunitats que pot representar per al sector financer el fet que disposar del passaport comunitari per als productes gestionats per les entitats andorranes és fonamental.



En definitiva, l’acord és una gran oportunitat per al país. Cal, però, treballar tots plegats per aconseguir signar el millor possible.