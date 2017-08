El ciclisme a Andorra

Actualitzada 09/08/2017 a les 06:47

Diumenge passat, malgrat les tempestes, més de 2.000 ciclistes es passejaven per les nostres carreteres en la tercera edició de la Purito. De la mateixa manera, fa unes setmanes es va celebrar la quarantena edició de la Multisegur Volta als Ports amb més de 1.200 inscrits, xifra que va creixent any rere any. Segons una notícia publicada en aquest mateix diari, més de la meitat dels participants de la Volta als Ports eren d’altres països, o sigui, forans que van venir expressament per a la prova. És una evidència que aquestes marxes aporten turistes de ciclisme a Andorra. Però no només aquestes dues curses, sinó altres esdeveniments com la Copa del Món de BTT de Vallnord o alguna etapa de la Vuelta. No soc imparcial per la meva afició al ciclisme, però Andorra té un atractiu especial per als amants d’aquest esport i seria positiu per al turisme potenciar-lo encara més. Els aspectes que atreuen els ciclistes són els forts pendents (els practicants d’aquest esport tenen un punt de masoquisme), els paisatges o l’aire sa que es respira. Però em pregunto, quina és la voluntat del país d’invertir en el turisme del ciclisme? Desconec, com la resta de la població andorrana, en què es gasta els diners Andorra Turisme i amb quins criteris ho fa. Podem intuir que un dels interessos del Govern és fomentar el turisme de ciclisme amb la creació dels carrils bici per tot el país, la col·locació dels nous rètols a tots els ports, les promocions de les rutes a la web oficial de Turisme o les aportacions que fa Andorra Turisme als esdeveniments esportius relacionats. Fer venir la Vuelta a Espanya o el Tour de França també són una prova de l’esforç econòmic i l’aposta per la promoció del país i del ciclisme a les nostres muntanyes. Andorra podria esdevenir un indret de referència per als aficionats al ciclisme, però estem encara lluny d’aquest propòsit i qualsevol iniciativa requereix una estratègia molt ben estudiada.