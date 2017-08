Andorra millora nota

L’acord d’associació es presenta com una oportunitat i en cap cas com un risc

Actualitzada 07/08/2017 a les 20:39

Fa tot just una setmana rebíem una molt bona notícia: una de les principals empreses de qualificacions del món apujava la d’Andorra per primer cop després que, arran de l’afer BPA, va ser disminuïda dos cops en pocs dies, fet que posava en relleu el perill real sobre un col·lapse de l’economia que van haver d’afrontar les nostres institucions i que de l’anàlisi de l’informe podem afirmar que van superar amb èxit. Aquesta millora ens consolida en l’àmbit internacional i és una peça fonamental per poder continuar amb el procés d’obertura econòmica, ja que aquestes avaluacions són la referència que usen els inversors a l’hora d’analitzar les possibilitats en altres països. Però tan important com la millora a la nota és l’anàlisi que en fa de la situació i les perspectives de futur. Així, destaca la fortalesa d’una economia que s’està recuperant i que preveu un creixement sostingut fins a l’any 2020. Dona suport al conjunt de reformes que s’estan duent a terme. Destaca que tot i que el sector financer té un pes molt gran i que això suposa un risc, les millores tant legislatives com de lluita contra el blanqueig que s’estan duent a terme mitiguen aquests riscos. I destaca també que Andorra ha provat la resiliència de la seva economia i la d’unes finances públiques sanejades i amb dèficits controlats enfront d’una situació molt complicada com l’afer BPA. També dona pistes de cara al futur i diu explícitament que aquesta nota pot ser millorada si conclou les negociacions per l’acord d’associació amb la UE de forma favorable, si enforteix l’accés a institucions internacionals que puguin donar accés a fons en el cas de futures crisis financeres o si, per mitjà de la millora de les estadístiques sobre els principals índexs econòmics, guanyem visibilitat de cara a l’exterior. Cal destacar que el futur acord d’associació el presenta com una oportunitat de millora i en cap cas com un risc per empitjorar, com alguns escèptics han volgut fer creure. Podem dir en aquest cas que Andorra ja tenia identificats aquests aspectes i per això, i des de fa temps, s’està treballant perquè, en aquests tres àmbits, aviat puguem tenir bones notícies que, de ben segur, es traduiran en una millora futura de la nostra qualificació i per les quals tots ens en felicitarem.