Les vacances: un dret laboral

Actualitzada 07/08/2017 a les 06:37

Quan parlem de gaudir de les vacances no em refereixo a un luxe que només poden aconseguir uns quants, sinó que em refereixo a un dret laboral del qual han de poder gaudir de forma anual amb un temps de descans, sense deixar d’obtenir el seu salari, tots els treballadors i treballadores. No representa un regal, sinó com he dit abans un dret.

Un dret laboral que va costar molt aconseguir i gaudir-ne amb normalitat cal veure-ho com l’èxit de l’Estat del benestar.

Transmetre que gaudir de les vacances no és un dret resulta contraproduent.

Fa poc llegia als mitjans de comunicació espanyols que la presidenta de la Comunitat de Madrid deia que no aniria de vacances perquè considerava que haurien de ser “voluntàries” i no una “obligació”.

A la resolució Q-01278 / 2013 de la UE deixa clar que “el dret a vacances anuals retribuïdes no únicament té importància per la seva condició de principi del dret social de la Unió, sinó que es troba expressament reconegut en l’article 31.2 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, a la qual l’article 6 del Tractat de la Unió reconeix el mateix valor jurídic que els tractats i és un dret que no pot ser interpretat de manera restrictiva d’acord amb la mateixa jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea”.

Les empreses que prenen consciència i faciliten les vacances en períodes de vacances escolars són les que desenvolupen polítiques responsables orientades a contribuir a millorar la qualitat de vida laboral, personal i potencien la cohesió social dels treballadors i les treballadores, alhora que permeten un major rendiment empresarial ja que afavoreixen una major implicació i compromís.

En un moment en què la cohesió social i familiar també es troba en crisi, que les famílies puguin tenir dies per poder estar juntes i compartir ajuda en tots els aspectes de la nostra societat.

Que responsables polítics facin aquest tipus de comentaris o actuïn d’aquesta manera pot posar en perill els drets laborals. Les vacances no són un acte voluntari, i fer afirmacions d’aquesta manera pot provocar el seu deteriorament.