És un fil conductor que enllaça persones, comunitats i civilitzacions

Actualitzada 05/08/2017 a les 06:46

La música és una de les més extraordinàries formes d’expressió de l’ésser humà. Aconsegueix el que moltes altres vies de comunicació no aconsegueixen, transmetre de forma quasi immediata sentiments, sensacions i emocions. Alegria, satisfacció, exaltació, confort, tristor, melangia, angoixa i por, s’han plasmat amb fidelitat en els pentagrames d’infinitat de melodies, cançons i obres mestres al llarg dels segles. La música, la més antiga de les arts, ens fa ser més humans, perquè és un fil conductor que enllaça les persones, les comunitats i les civilitzacions. És un llenguatge comú que no requereix traducció, les notes penetren a l’ànima sense discriminació ni tallafocs. Paul Ekman, psicòleg pioner en l’estudi de les emocions, suggereix que totes les persones en compartim sis de bàsiques: felicitat, tristesa, sorpresa, ira, rebuig i por. Podem tenir cultures i educacions diferents, però assegura que aquestes emocions ens fan humans i que la música ens dona la possibilitat d’expressar-les, a vegades, millor que amb escrits o amb paraules. La música és ideal per aconseguir un estat òptim de relaxament, per asserenar la ment, per descongestionar el cervell de les preocupacions que ens envaeixen cada dia, en definitiva, per ser millors. Bono, líder de la banda U2, va dir: “La música pot canviar el món perquè pot canviar les persones.” He de confessar que a mi m’ha ajudat a superar moments difícils. Ha estat fons d’inspiració quan més ho necessitava, d’alegria quan cercava alegria i de pau quan la trobava a faltar. La música, una droga innòcua i legal, fantàstic! Us convido a obrir sovint la caixa de les vostres millors essències musicals i a deixar que penetrin en la vostra ànima les fantàstiques emocions que hi van associades. Poques experiències us faran sentir millor que aquesta. Cada dia estic més convençut que la vida sense música no tindria sentit. I si a l’eternitat no la trobem, l’haurem d’inventar.