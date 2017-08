Plaers de quilòmetre zero

No tots hi són a l’article, però tots aquests són a Andorra

Passejar pel camí de les Pardines i donar la volta al llac d'Engolasters, seguir la Ruta del Ferro admirant les escultures a la vora del camí, caminar pel rec de l’Obac, resseguir el camí del Gall de Canillo a Soldeu...

Estirar-se per llegir un llibre a la gespa del parc del Prat Gran a Encamp, a la del Prat del Colat de la Massana o també a la del Parc Central a Andorra la Vella...

Provar de banyar-se als enormes estanys de Juclar, als fantàstics de Tristaina, al meravellós i amagat de la Nou o als elevats de la Vall del Riu...

Grimpar damunt d’una bicicleta fins al coll d’Ordino, al cap del port, a l’estació d’Arcalís, al mític coll de la Gallina, a Beixalís gaudint del paisatge i rememorant etapes històriques del Tour de França o de la Vuelta a Espanya...

Passar una nit al ras a 2.000 metres admirant tota la immensitat de la Via Làctia de llarg a llarg, o dormir al refugi de Fontvert, al d’Ensagents, potser al de Cabana Sorda o al poc conegut de l’Angonella...

Recórrer la meravellosa vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, admirar l’extraordinària flora del parc natural de Sorteny o les cascades del riu de Coma del parc natural de les valls del Comapedrosa...

Passar un matí escalant a la piràmide del rocòdrom de Canillo o potser al d’Ordino, o a una de les més de 70 vies del Solà d’Enclar, o al costat de l’ermita de Sant Antoni de la Grella amb els nens o potser a l’acabat d’inaugurar sector d’Encodina...

Remuntar els esglaons de la via ferrada d’Engolasters i traspassar l’aeri pont de mico de l’arribada, o passar una mica de por en algun punt de la via ferrada dels Racons, o intentar fer la via de la Margineda sobre el riu gran Valira...

Passar el dia amb tota la colla dinant una costellada feta sobre una graella de bona brasa als ben situats berenadors dels Cortals, de Ransol o d’Engolasters...

Pujar fins a trepitjar el cim del Comapedrosa, el del popular Casamanya, el dels germans Estanyó i la Serrera, el de la Font Blanca, el de l’alt del Cubil i tants altres...

Veure una posta de sol just baixant del cotxe al coll d’Ordino...

Plaers de tots nivells, plaers gratuïts. Plaers de quilòmetre zero. Plaers d’Andorra.