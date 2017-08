Espectacle fotogràfic

Actualitzada 04/08/2017 a les 07:01

Cada vegada hi ha més persones que fan servir les noves tecnologies per fer exposició de tot allò que envolta la seva vida.

Després s’hauria de veure si tot allò publicat és veritat o no, que aquesta és una altra història. Inclús analitzar aquestes conductes.

Ara bé, arribat l’estiu, les vacances ja no són vacances si no pengem per fer públic tot allò que fem des del minut 1.

Fotografies i vídeos de tot allò que passa davant dels nostres ulls. Valgui la pena de veure o no. Tots i cadascun dels plats que degustem durant els nostres viatges, així com el lloc i l’hora exacta del moment concret que estem vivint, inclús en molts casos el tiquet del que hem abonat per degustar ni que sigui un entrepà.

Durant aquests mesos d’estiu les xarxes socials van plenes de rutes turístiques i platges paradisíaques. Una visió de vides exposades des que sortim de casa fins al retorn a la quotidianitat. Amics que es retroben al poble i pugen tot un mosaic d’instantànies a les xarxes socials dient “super best friends for ever” perquè tothom, a més a més, sàpiga que dominen com no l’anglès.

Les xarxes socials constitueixen una forma ràpida i efectiva de comunicar-se.

Estar informats i al dia de la vida d’altres persones, ja siguin conegudes i amics de tota la vida o aquelles que anem afegint, segons demandes d’amistats, de les quals possiblement no en sabríem res si no fos per les informacions que van penjant a les mateixes xarxes socials.

La vida, el dia a dia exposat en un lloc públic del qual encara hores d’ara no sabem on va, o on aniran a parar totes les imatges, vídeos i informació, els quals una vegada penjats a les diferents xarxes socials són totalment de domini públic.

Com diu el gran Forges, l’important no és que hagis estat en una platja paradisíaca, sinó que vegin que hi has estat.