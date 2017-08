Inspiració i estiu

La política, com molts de nosaltres, també fa vacances durant l’estiu

Normalment el tema dels meus escrits, pels quals em llegiu, és molt poc variat ja que o bé critico les institucions polítiques (però només quan s’ho mereixen, i no és culpa meva si darrerament aquest fet passa molt sovint) o bé parlo d’activitats relacionades amb la descoberta de les nostres fabuloses muntanyes (esquí de muntanya, esquí alpí, senderisme, etcètera). Ho admeto, soc força monotemàtic però tot i així intento adaptar-me sempre a l’actualitat, ja que la meva inspiració es basa en temes recents i propers que han estat comentats per la premsa nacional i/o internacional. En efecte penso –segurament de manera equivocada– que per interessar el lector cal estar en adequació molt estreta amb l’actualitat, i sobretot amb la que aixeca més passions. Avui, però, no serà així, ja que, repassant els titulars dels diferents mitjans de comunicació del país, no trobo aquesta inspiració que m’agrada tant. Podria parlar de la famosa plataforma de Soldeu i de la trencadissa de Grandvalira –quina llàstima que per interessos particulars i polítics es pugui arribar a fer malbé un projecte cabdal per al nostre país com és l’estació d’esquí més gran dels Pirineus–, però crec que el tema ha estat més que comentat darrerament i m’agrada ser una mica novedós en els meus escrits. També podria parlar de la fugida i la mort de l’os de Naturlandia –ja que existeixen nombroses zones fosques encara per resoldre, tenint en compte que les primeres explicacions donades pel comú i pel Govern no coincideixen gens amb les conclusions finals que han portat a l’acomiadament de dos treballadors del parc–, però passa més del mateix, és un afer més que comentat. Pot ser que aquesta manca d’inspiració sigui pel fet que actualment estic de vacances i que la política, com molts de nosaltres, també fa vacances durant l’estiu, fet que impliqui que no pugui buscar la meva inspiració en aquesta actualitat que m’agrada tant.