Vergonya tributària

Actualitzada 02/08/2017 a les 06:45

Ha acabat el mes de juliol, de vacances per a alguns, de declaracions tributàries per a d’altres. Es veu que els comptables no podem fer vacances aquest mes. Ens diuen que tenim tot un mes per efectuar les declaracions de l’IGI, cosa que no és certa ja que són sols uns quinze dies, a partir que es comencen a rebre les factures. A banda de l’IGI, també tenim les declaracions de l’impost de societats i el dipòsit de comptes. És cert que aquests els podem tenir ja preparats però el problema és que les societats no solen tancar els comptes fins a final de juny. El problema principal no és aquest, el problema en majúscules és un programa informàtic per fer les declaracions on line que hauria de simplificar la feina però que a data d’avui encara no funciona correctament. Tot i que les dues darreres setmanes de juliol permetia fer alguna cosa de més. Tot plegat, propi d’un país tercermundista en matèria tributària. No és normal que al mes clau per efectuar declaracions tinguéssim un programa informàtic, el Portal Tributari, que funcionava un dia no i un altre tampoc. No és normal que al departament de Tributs i Fronteres proposessin la solució d’entrar amb l’entorn clàssic, que tan sols funciona amb determinats sistemes informàtics (no entraré ara a explicar-los), perquè l’entorn actual no funciona correctament (no es poden guardar fitxers, adjuntar-ne...). No és normal, en suma, que tinguem tants problemes per efectuar correctament totes les declaracions. Tampoc és normal que si no pots efectuar una declaració per culpa d’un problema aliè a la teva feina ja tinguis la sanció a punt. Tot plegat, vergonyós, per no anomenar-ho d’una altra manera.