Trencant tòpics

Ahir es va presentar una nova col·laboració entre Forces Elèctriques d’Andorra i l’Unicef. Andorra Telecom posa en marxa l’SMS solidari. Crèdit Andorrà i MoraBanc tenen targetes solidàries i altres empreses ja col·laboren amb ONG durant l’any. I la llista podríem anar-la fent més i més llarga. Llegint-la, el primer que ens ve al cap, i ha estat volgut, és que la col·laboració entre empreses i ONG només és per a les grans companyies. Però aquest és el primer tòpic que volem trencar. En l’àmbit internacional, sempre rebem molta informació de les col·laboracions amb grans empreses (i podem pensar que, a vegades, són campanyes de neteja d’imatge. Potser era així fa cert temps però cada cop més les ONG volen col·laborar amb companyies que són responsables i sostenibles de veritat i no només de cara a la galeria). La cobertura mediàtica de les accions solidàries que fan les grans empreses és molt més àmplia que la que tenen els negocis locals. Per dir alguns exemples, hi ha acords entre l’FC Barcelona i l’Unicef, Bulgari i Save the Children, Carrefour i Creu Roja Espanyola. Però, segons Le Mecenat d’Entreprise en France-Admical 2016, observem que, del total d’empreses mecenes a França, el 72% correspon a empreses amb menys de 10 empleats, el 25% a empreses de fins a 250 i el 3% a empreses de més de 250. Sí que és veritat que, en l’àmbit econòmic, les de menys de 10 empleats aporten l’11% i les grans, el 60%, però cal tenir en compte que les xifres de negoci són també molt diferents. Això ve a demostrar que les micro i petites empreses tenen molt a dir en la col·laboració amb les ONG. I tenint en compte que a Andor­ra només un 1% del teixit empresarial té més de 100 empleats, esperono totes les petites empreses andorranes que s’animin a col·laborar amb alguna entitat amb objectius comuns i s’afegeixin a la llista de les que ja ho han començat a fer, com MiMa Cosmètics o la Magna, amb pocs empleats!