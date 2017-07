El nou règim hòlding

Actualitzada 31/07/2017 a les 06:47

Vladimir Fernández

Al Consell General ja està en tràmit parlamentari el projecte de modificació de la Llei de l’impost de societats, que té com a objectiu introduir a la normativa andorrana les mesures proposades pel projecte BEPS, projecte del qual ja n’hem parlat en anteriors ocasions en aquest espai. Els principals afectats per aquesta modificació normativa són els règims especials, alguns dels quals o bé desapareixen (règim especial de comerç internacional o el de societats de gestió i inversió financera intragrup) o bé es modifiquen (règim especial de societats que efectuen explotació internacional d’actius intangibles o el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres). Pel que fa a aquest darrer, el projecte de llei proposa modificar l’actual règim especial, introduint certs requisits que hauran de complir les entitats participades, però mantenint el tractament fiscal de les rendes obtingudes. De manera que Andorra podrà seguir oferint als seus inversors un règim especial destinat a les entitats hòlding que els permetrà considerar exemptes les rendes procedents de dividends o de la transmissió de les participacions. Aquesta modificació permetrà que també en puguin gaudir les entitats participades al Principat. La principal modificació radica en el fet que aquestes entitats participades hauran d’estar sotmeses, en origen, a un impost anàleg a l’IS amb un tipus nominal mínim del 4%. Amb aquest requisit d’exigència de tributació mínima, s’eviten les pràctiques abusives que buscaven els buits legals de les diferents jurisdiccions perquè els rendiments obtinguts restessin sense tributació. A través d’aquesta exigència de tributació mínima en origen, s’assoleix que Andorra pugui seguir comptant amb un règim especial d’entitats de tinença de participacions, com tenen altres països del nostre entorn, mantenint la seva competitivitat de cara a l’inversor estranger.