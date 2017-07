Diuen diuen que deuen

Andorra té un deute públic que frega els mil milions, una autèntica barbaritat

Actualitzada 27/07/2017 a les 20:00

És increïble com dia a dia els nostres governants ens acolloneixen més amb el discurs que Andorra econòmicament està molt malament i que no podrem pagar tot el que devem.

Cansats de sentir sempre la mateixa cançó i veient que any rere any el deute no cessa de créixer, creiem que si analitzem el problema ens adonem que Andorra té un deute públic que frega els mil milions d’euros, una autèntica barbaritat, que ja per si sol diu molt sobre la classe política que ens ha governat fins a dia d’avui. Els dos darrers governs dels millors pagant salaris a personal de relació especial (estrangers en la seva majoria) de 14.000 a 18.000 euros al mes, Circs du Soleil a 4 milions d’euros, rotondes a preu d’or, i si per tot això encara no fos suficient, projecte d’edificis com The Cloud, heliports esperant poder doblar el deute ben aviat.



Cada any paguem religiosament els interessos del deute a la banca andorrana, i jo em pregunto: si devem mil milions d’euros, pagant trenta milions d’euros cada any, en uns trenta-tres anys hauríem eixugat el deute del país, caldria únicament pactar amb la banca un tipus d’interès preferencial per al país. Continuo preguntant-me: quin país del nostre entorn es pot permetre en trenta-tres anys, i pagant trenta milions d’euros anuals, eixugar el deute públic? Espanya mai podrà pagar el deute adquirit, França tampoc, encara menys Portugal, Grècia i un immens etcètera.



Què hi guanya el Govern instigant la política de la por? Per quin motiu el Govern dels millors no ha començat a canviar el rumb del deute a Andorra? Quin interès té el Govern a portar la situació econòmica andorrana a un camí sense retorn. Practicarien la mateixa fórmula amb les seves fortunes particulars com la practiquen amb els diners de la padrina? Això és mirar per l’interès general o l’interès d’uns quants? Jo, m’ho miri per on m’ho miri, no veig un Govern dels millors