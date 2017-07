Actualitzada 26/07/2017 a les 06:41

Tal com està la situació actual econòmicament parlant, en primer lloc; comercialment parlant, en segon lloc; i políticament parlant, en tercer lloc; a la par­ròquia de Sant Julià de Lòria penso que ha arribat el moment d’efectuar un referèndum, o una consulta popular si així es vol anomenar, entre tots els habitants de la vila. Normalment, les consultes populars se solen efectuar amb les eleccions comunals, però amb el panorama actual penso que no es pot esperar a unes noves eleccions que no decidiran mai res en absolut. El més lògic seria demanar a la ciutadania si val la pena construir un ràfting absurd, si val la pena continuar amb un ecoparc ruïnós o si es podrien dedicar els diners de les transferències del Govern a altres coses més beneficioses per Sant a Julià. Aquesta seria l’única manera que el poble pogués decidir quelcom amb total llibertat i transparència, ja que com he dit abans, unes eleccions no arreglen res en absolut, sobretot si s’ha de votar sempre entre UL o qualsevol pseudo-UL que es pugui muntar a darrera hora. Seria també l’única manera que l’actual majoria al comú guanyés la credibilitat que ha perdut en molt poc temps. A partir d’una consulta popular els mandataris actuals podrien actuar amb conseqüència, amb transparència i amb normalitat. I a les pròximes eleccions els electors podrien votar amb coherència. Deixar la parròquia a expenses d’uns programes electorals que mai es compleixen, a expenses d’uns elegits que no fan la tasca promesa, és una mena de suïcidi parroquial.

#1 Canòlich.

(26/07/17 07:50)