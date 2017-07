Festes majors i 'botellons'

Res impedeix als adolescents aconseguir l’alcohol per a fer el ‘botellón’

Actualitzada 25/07/2017 a les 19:53

Les festes majors són sinònim de cercaviles, espectacles infantils, balls de nit, discomòbils i malauradament botellons. Any rere any es reviuen, en totes i cadascuna de les festes de cada parròquia, les mateixes escenes de consum d’alcohol entre els adolescents i els consegüents actes incívics i vandàlics. Els establiments tenen la prohibició de vendre alcohol als menors, i des de les comissions de festes també es vetlla per no vendre’n als joves en els recintes de les festes. Patrulles de policia, empreses de seguretat, càmeres dissuasives; res impedeix als adolescents aconseguir l’alcohol i anar a algun indret amagat per a consumir-lo. Per moltes mesures que es posin des de les corporacions, no podem evitar aquesta problemàtica social que està tan normalitzada. Les conseqüències no es limiten al consum i als efectes nocius sobre la salut. Amb l’abús del consum d’alcohol es propicien també sorolls, aldarulls i actes vandàlics desafortunats. Les queixes dels veïns són freqüents i fins i tot alguns opten per marxar de casa els dies de la festa major. El que hauria de ser una festa per agrupar la gent del poble es converteix en tot el contrari. Evidentment cal seguir amb les prohibicions i les vigilàncies, però com en molts altres aspectes que afecten els adolescents, la importància està en la prevenció, en la informació als joves dels perills del consum d’alcohol. I no només des de les escoles, sinó també –i sobretot– des de les famílies, que en tenen la responsabilitat i han de marcar les normes i els límits als seus fills. L’alcohol ha esdevingut des de fa molts anys una droga totalment normalitzada, però cal recordar que és la iniciació a totes les altres. És important doncs que des de les institucions es continuïn buscant mesures per intentar reduir aquests incidents, com poden ser les patrulles cíviques que han iniciat des del comú d’Encamp o ampliar les ofertes de diversions per als joves.