L'hora de llençar la brossa i l'incivisme

Actualitzada 25/07/2017 a les 06:46

Hi ha incivisme. Cert. He visitat el centre de triatge d’envasos de la Comella i vist amb els meus ulls com d’un contenidor groc n’havien tret una pell de porc senglar. Tot pot ser, però dubto que fos una acció per desconeixement. El punt verd que tinc més a prop de casa –allà on hi ha els contenidors de recollida selectiva– fa literalment fàstic molts dies. Ni els panells amb fotografies que el comú d’Andorra la Vella va col·locar al voltant per mirar de fer més bonic aconsegueixen la seva benintencionada fita. Més d’un cop, a la tarda, he sortit de casa i comprovat com algun veí ha deixat, sense manies, la bossa de les escombraries a la porta de l’edifici perquè deu tenir impossibilitat de fer-ho a partir de les vuit del vespre, que és quan es treuen els contenidors del bloc a l’entrada, el que mana l’ordinació i el cartell de la immobiliària que ho recorda. Veïns del carrer La Llacuna estan indignats perquè els seus contenidors estan a vessar de brossa. La cònsol els va donar la raó i va dir que fins i tot es plantejava treure els contenidors del carrer. Sense contenidors no hi ha brossa a la vista. Això sí, no sé com haurien de créixer llavors les estadístiques de la recollida selectiva. I jo que crec que a la capital li falten punts verds... Si avui la corporació diu que compleix no se quina ràtio europea m’ho creuré perquè els meus dots d’observació arriben fins on arriben. Però tinc l’experiència que el dia que van fer desaparèixer el que tenia a tocar de l’edifici per unes obres vaig tenir feina per trobar-ne un altre de relativament proper. I ara reciclo i passejo. Sí, hi ha un grapat d’incívics entre nosaltres. Pot ser vostès, jo mateixa, també ho hem estat algun cop a la nostra vida i hem tirat les escombraries a les deu del matí perquè marxàvem de viatge i qui és el valent que deixa la bossa a casa quinze dies... Contra l’incivisme alguna cosa s’ha de fer, i potser ha arribat el moment de col·locar més contenidors –i jo em demano per què no hi ha també contenidors de recollida selectiva als edificis, com n’hi ha de brossa?– fer moltes més campanyes de conscienciació i sí, també multar els qui no respecten les ordinacions. Però millor que deixem els contenidors on estan. Que els llençadors de brossa a deshores encara es poden posar originals...