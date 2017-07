Els joves i els tòxics

El meu benestar depèn del que jo faci, o faig servir l’alcohol o les drogues per sentir-me bé?

Actualitzada 24/07/2017 a les 07:02

Seria bo conèixer el perquè molts adolescents consumeixen alcohol i drogues sent menors d’edat. Setmana rere setmana veiem com els mitjans ens informen de les detencions policials de persones per donar positiu en els diferents controls d’alcoholèmia, com també els arrestos per tinença de drogues. Alhora existeixen un centenar de joves en risc d’exclusió social que viuen en entorns familiars desestructurats i en la majoria d’ells la presència de l’alcohol i les drogues és important. El nombre d’adolescents que s’emborratxen ha augmentat de forma considerable els últims anys, i és que el consum de l’alcohol s’ha convertit en un fet normalitzat. En aquesta època de festes majors les notícies que apareixen són els aldarulls provocats per l’excés en el consum d’alcohol i drogues, i joves que arriben a comes etílics de matinada i acaben al servei d’urgències de l’hospital. Sabem perfectament que molts dels accidents de circulació són provocats per conductors que superen la taxa d’alcohol permesa o que han consumit drogues. Realment aquesta situació resulta desoladora. Les campanyes que es fan per aconseguir un consum moderat d’alcohol, en els joves sembla que no acaben de tenir l’efecte desitjat, ja que en determinades ocasions, tot allò après s’esfuma com el fum. Però també el model de consum sobre l’alcohol que molts joves aprenen a casa seva, no ajuda gens, convertint allò que veuen en un acte de repetició. Els experts en el tema diuen que l’hàbit de beure comença molt d’hora, els joves el relacionen amb el tòpic que ajuda a trobar parella i a resistir millor la nit, i sovint acaben amb l’anomenat binge drinking de cap de setmana o consum compulsiu. Em sembla que encara no existeix una consciència real del problema de salut que comporta el consum en excés de l’alcohol i les drogues. El que sembla existir és, de fet, una àmplia permissivitat a les famílies, que fan poc efectives les campanyes d’educació als centres educatius. Sens dubte, el que cal és desmitificar el consum de l’alcohol com socialment acceptat. I actuar amb campanyes educatives contundents sobre el consum de les drogues, tot i les prohibicions existents no podem girar-nos d’esquena a la realitat.