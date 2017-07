Actualitzada 23/07/2017 a les 06:50

“Make America Great Again”, “America First”... Els sona la música? Només són dos dels eslògans que van contribuir a l’elecció de Donald Trump com a 35è president dels EUA. Quins temps aquells, tot eren flors i violes. Empès per l’eufòria electoral, el Trumpisme semblava una força imparable que, aquesta vegada sí, canviaria el rumb de la nació cap a millor... Una vegada més la faula ha topat de cara amb la realitat i el govern federal ha anunciat aquesta mateixa setmana que han autoritzat 15.000 visats addicionals per a treballadors temporals immigrants perquè, compte amb la dada, “no hi ha suficients treballadors qualificats i disposats dels EUA per fer treballs temporals [no agrícoles]”. És a dir, per a sectors com ara l’hostaleria i la construcció. Aquest 2017 les empreses del país ja haurien fet més de 120.000 peticions per a aquest tipus de visats temporals, la quota anual dels quals està limitada a 66.000. Donald, we have a problem! Aquest anunci genera dubtes i un grapat de preguntes, com per exemple: on són ara tots els aturats votants de Trump del cinturó industrial? I els del carbó? Com és que no surten entusiasmats a donar un cop de mà al país i al seu líder carismàtic? No eren la immigració i els immigrants l’origen de molts dels mals de la nació? Cal fer un mur a la frontera amb Mèxic? El problema és encara més greu, perquè hi ha altres sectors econòmics que no reben autoritzacions addicionals de treball –a Silicon Valley estan encantats–. Ves per on Donald Trump, el multimilionari Trump, s’està estavellant contra la força dels diners, la segona cosa que més aprecia al món, després del seu tupè.