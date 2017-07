L'os fugitiu

Actualitzada 19/07/2017 a les 06:50

Segons sembla, el comú de Sant Julià de Lòria ha donat per tancat el problema de l’os que es va escapar del seu tancat a Naturlandia, i ho ha resolt amb dos acomiadaments: el del responsable que va deixar una porta oberta i el del pistoler que va matar l’os. Problema solucionat, segons sembla?

Doncs jo, personalment, no ho veig així. En primer lloc, tan sols una porta separa el tancat dels ossos de la zona dels visitants del parc? Els cuidadors dels animals surten i entren tranquil·lament per aquesta porta? Jo, evidentment, no ho faria.

Un altre cuidador pot anar a casa seva a buscar un rifle abans que puguin anestesiar l’os amb dards que haurien d’estar al mateix parc d’animals? Ha trobat la policia alguna cosa més, a banda de tot l’afer de l’os en qüestió? Massa dubtes? Segur que sí, i molts més...

Penso que no es pot tancar tot aquest afer senzillament amb dos acomiadaments de personal. Penso que s’ha d’anar més enllà i intentar solucionar molts problemes que tenim actualment a Naturlandia.

Un os fugitiu ha fet trontollar tot el parc d’animals durant uns dies i ara ens volen fer creure que amb dos acomiadaments el tema està solucionat? Ni de bon tros...

El problema va molt més enllà que un os pugui fugir de la seva gàbia per una porta mal tancada, molt més enllà que tinguem al poble pistolers amb el gallet fàcil.

El problema és molt més gran que tot això. I la solució a aquest problema sembla que no la vulgui trobar ningú, o que ningú s’atreveixi a trobar-la.