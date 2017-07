La incineradora dels Pirineus

Font d’energia i amenaça mediambiental

Existeix controvèrsia entre defensors i detractors de la incineració dels residus urbans amb aprofitament energètic. Mentre uns defensen el camí de l’autosuficiència energètica, els ecologistes s’oposen a la incineració per no ser una font renovable d’energia i perquè s’alliberen partícules tòxiques a l’atmosfera. No obstant això, el Govern, en el seu moment va apostar per aquesta fórmula, sense que les alarmes de l’oposició que defensaven polítiques més sostenibles aconseguissin canviar l’orientació d’un projecte conflictiu. La nova planta incineradora, sobredimensionada per les necessitats nacionals i edulcorada amb la promesa que produiria energia elèctrica, va entrar en funcionament el 2006.

Paral·lelament, ens van vendre que calia reciclar el plàstic, el vidre i el cartró; ens ho vam creure, i des de les instàncies públiques se’ns deia que com a país calia arribar a uns mínims de tones reciclades per estar d’acord amb els estàndards europeus. Molts vam crear autèntics muntatges a casa, dedicant temps i esforços a separar deixalles i evitar el màxim de brossa. Es va sembrar el país de contenidors grocs, verds i blaus, fins i tot soterrats per una qüestió estètica, i es va incrementar la flota de camions destinats a la recollida selectiva. Al mateix temps, es retirava la gratuïtat de les bosses de plàstic dels comerços, perquè Europa també ho feia. Ens sentíem bé col·laborant amb el medi ambient, però fa uns dies ens assabentem que per mantenir els engranatges de la planta incineradora s’han de cremar 10.000 tones anuals més de les que produïm i que dos camions diaris procedents de la Cerdanya alimentaran el centre i, més endavant, importarem també brossa de l’Alt Urgell per solucionar els seus problemes.

Si s’admeten residus estrangers per mantenir la planta incineradora i augmentar el 2,8% de la producció d’energia elèctrica nacional, convé plantejar-se quin sentit té un reciclatge que obliga a importar deixalles urbanes. Segur que alguns continuaran reciclant, però d’altres se sentiran estafats. No s’entén la urgència d’importar brossa quan el consum interior està augmentat; l’hermetisme sobre la planta incineradora continua sent una constant. Això sí, l’ham de la producció elèctrica continua present i es donarà llum a 3.800 llars.