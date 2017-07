La funció de l'auditor

Actualitzada 17/07/2017 a les 06:53

Vladimir Fernández

Totes les professions que cadascun de nosaltres desenvolupem tenen una funció social més enllà de la feina en si mateixa. Avui m’agradaria parlar de la funció social de l’auditor de comptes. L’auditor de comptes es dedica a revisar la informació financera de les empreses i a donar una opinió sobre la mateixa. És a dir, aporta transparència i fiabilitat que la informació econòmica i financera que ha revisat és fiable i de qualitat. Aquesta seguretat és clau en el món dels negocis d’avui en dia. Per posar alguns exemples, els administradors i accionistes poden estar segurs dels números que presenta la seva empresa si un auditor els ha revisat, un futur inversor té la seguretat que les xifres de l’empresa que vol comprar són fiables si les mateixes han estat auditades, un banc pot concedir un préstec amb més garanties de recuperar-lo si l’empresa està auditada, un proveïdor sap quina és la salut de l’empresa a la qual està venent productes si està auditada, etcètera.

Els darrers anys, Andorra i les seves empreses han fet un gran esforç per aprovar i utilitzar una normativa comptable homologada amb els països del nostre entorn, que permeti a les empreses presentar els números a tercers (accionistes, directius, inversors, creditors, clients, bancs, treballadors...) en el mateix llenguatge comptable que utilitzen totes les empreses d’ar­reu. No obstant això, tot i la seva importància, actualment no existeix un marc normatiu que reguli la professió de l’auditor.

En un moment en què el país ha apostat decididament per la inversió estrangera, si realment volem que arribi, necessitarem donar-li les mateixes garanties que té fora d’Andorra, és a dir, seguretat que la informació financera de les empreses és fiable i de qualitat. Això només ho tindrem amb una llei d’auditoria que reguli la professió i un òrgan supervisor que doni més garanties a tothom en controlar els controladors (auditors).



*Vladimir Fernández, Soci de Crowe Horwath