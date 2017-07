Pioners a defensar un nou model de país

Actualitzada 14/07/2017 a les 06:35

El Consell General va aprovar ahir una modificació del Codi Penal que incorpora un canvi important a la legislació andorrana: el delicte fiscal, fins ara no previst. Un pas que és fonamental i trenca definitivament amb el passat del nostre país, a la vegada que obre definitivament les portes a un camí cap a la transparència i cap a l’homologació internacional.

Vull remarcar especialment el fet que aquest canvi, que no fa tant de temps hauria aixecat importants divergències, va tirar endavant amb el suport de tot l’arc parlamentari. 28 consellers generals van donar el sí. Si algú viatgés al passat, uns anys enrere, i ho digués a qualsevol andorrà d’aquells temps, ens trobaríem una gran incredulitat.

Perquè, com molts altres canvis viscuts a Andorra, sobretot en l’àmbit econòmic i financer, el que ahir es va aprovar no fa tants anys semblava, almenys al nostre país, pura ciència-ficció. I ho puc dir amb coneixement de causa perquè els integrants del PS ho vam viure personalment. Als anys de Govern socialdemòcrata van ser moltes les crítiques que vam haver d’escoltar per aquesta voluntat, algunes de molt dures i, fins i tot, fora de to.

Les propostes fetes des del PS incloïen sempre l’aposta per un nou model econòmic, més transparent, equitatiu i just, allunyat de l’opacitat, amb voluntat d’apropar-se a Europa i a la resta de la comunitat internacional. Tant abans com durant la nostra etapa al Govern vam rebre importants crítiques per part d’alguns sectors de població que poc menys que ens deien que ens bevíem l’enteniment.

El temps, però, ens ha donat la raó. Calia canviar radicalment el model econòmic i la resta de grups polítics ho han acabat acceptant, amb més o menys reticència. Des del PS vam ser pioners a defensar-ho i, de mica en mica, tant per la nostra insistència a picar pedra com pels propis moviments viscuts a l’escena internacional, la majoria de la població, i amb ella els altres partits han acabat agafant aquest camí, culminat ahir.

Culminat però, ho deia el meu company Gerard Alís, no conclòs. Perquè això és un àmbit en què sempre caldrà estar atent i entendre que Andorra ja no pot ser una illa, sinó que s’ha d’integrar plenament a la comunitat internacional.