Preocupació per la política

Actualitzada 11/07/2017 a les 20:56

La setmana passada el Centre de Recerca Sociològica presentava els resultats de les dar­reres enquestes de l’Observatori. Les prestacions socials i les pensions es tornen a situar al capdavant de la llista dels aspectes a millorar a Andorra. La dada que crida més l’atenció és que la política i la gestió del Govern i dels comuns passa a ser la segona preocupació de la població andorrana, per davant del preu de l’habitatge o del trànsit.



Un 16% de la població considera la política com un problema, xifra que ha augmentat en sis punts respecte a l’enquesta de fa sis mesos. Si es considera només els enquestats andor­rans, aquesta xifra puja fins al 24%. Aquestes xifres no són gens insignificants i caldria analitzar-les amb deteniment. Els enquestats creuen que cal lluitar contra l’amiguisme, la corrupció política i aconseguir el vot dels residents en aquest ordre. A qui no li ve al cap algun exemple d’amiguisme? O algun cas de corrupció? Darrerament les notícies en van plenes. I pel que fa al vot dels residents, un etern tema a debatre però que cap força política al poder decideix afrontar.



Que la població desconfiï dels polítics és un atac a la nostra democràcia i la mostra d’una mala relació entre els polítics i els ciutadans. No podem perdre de vista l’essència i el sentit del polític, la persona que és elegida pel poble perquè treballi pel poble, per l’interès comú i no pels amics ni pels seus propis interessos. Però, malauradament, no sempre és així. Possiblement de cor­rupció n’hi ha hagut sempre, però el que fa perdre la confiança és la manca de reaccions, de coherència i de justícia.



Fàcilment se’ns posa a tots en un mateix sac amb independència dels colors polítics i es genera desafecció per la política, una política que és imprescindible per al funcionament d’un país democràtic. Ara bé, ha d’estar fonamentada en la confiança, tant en les institucions com en les persones que les encapçalen.