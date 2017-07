Naturlandia en xifres

Actualitzada 12/07/2017 a les 06:56

L’auditoria dels comptes de Camprabassa de l’any 2015 mostra uns ingressos totals de 3,7 milions, dels quals 2,7 milions ja s’utilitzen tan sols en tres comptes (despeses de personal, serveis de professionals independents i altres serveis externs). No cal valorar gaire més per arribar a la pèrdua total d’1,7 milions. Així es impossible tirar endavant el parc i demostra que les previsions que va fer el cònsol major a la reunió de poble eren totalment falses. Ara ens diu el cònsol que el tancament a causa de l’incident amb l’os suposava unes pèrdues diàries de 30.000 a 40.000 euros. El parc deu treballar molt a l’estiu ja que la mitjana d’ingressos, si tenim en compte 365 dies l’any, és d’uns 10.000 euros, i si tenim en compte que el parc tan sols roman obert 254 dies l’any, la mitjana és d’uns 14.000 euros. Aquest vaticini del cònsol em sembla, així, molt exagerat, però fins i tot me’l creuré. De totes maneres, ni que l’estiu durés tot l’any podríem salvar el parc. Si a la pèrdua de l’exercici del 2015 hi afegim les pèrdues d’exercicis anteriors ens dona un total de més de 10 milions de pèrdua acumulada. Tal com diu l’informe d’auditoria es preveuen pèrdues fins al 2038. La societat presenta un fons de maniobra negatiu de 5,8 milions, l’activitat no genera recursos suficients per cobrir les obligacions, situacions que fan qüestionar la seva viabilitat futura. Si amb tot això no tenen prou motius per tancar el parc hem d’esperar a perdre dos milions més cada any fins menjar-nos tot el capital social (uns 22 milions d’euros) en uns sis anys més?