Avançar-se al futur és essencial

Des de sempre he tingut una gran admiració per les persones que, sortint del no-res i sense cap mitjà financer rellevant, han sabut crear una empresa que, després d’anys d’esforços, ocupa les primeres files de la classificació mundial. Tots coneixem aquests exemples, que s’han desenvolupat, en gran part, en l’àmbit de les noves tecnologies.

Empreses creades, doncs, molt sovint des d’un garatge, per uns joves que ni havien acabat els seus estudis superiors, però que eren il·luminats per algunes idees que, avui, poden semblar senzilles i de sentit comú, però que evidencien una facultat d’anticipació digna d’elogi.

Per cert, a molts de nosaltres ens agradaria conèixer el secret d’aquests empresaris, per intentar seguir el mateix camí. Les innombrables publicacions en matèria de negocis que podem trobar a totes les bones llibreries demostren que es tracta d’una preocupació força compartida. Val a dir que de secret, en realitat, no n’hi ha. Així, Bill Gates, el més famós d’aquests joves empresaris, va publicar el 1999 un llibre, Els negocis en l’era digital, en el qual desenvolupava unes quantes previsions de cara al futur. Fa pocs dies, el portal Bussiness Insider ha tingut la idea de comparar aquestes prediccions amb la realitat actual i s’ha adonat que una gran part d’elles s’havien realitzat en els mateixos termes que Bill Gates vaticinava quasi fa vint anys. D’aquí, podem concloure que el talent d’aquests nous emprenedors és la seva facilitat i capacitat per projectar-se en el futur, entendre l’aportació de les noves tecnologies a la vida quotidiana i l’ús que se’n faria. Aquesta constatació porta a pensar que aquests creadors, més que empresaris, són artistes, a l’exemple dels autors de ficció que vaig glosar en una precedent columna, i que en les seves obres descriuen amb minúcia uns esdeveniments que encara no havien ocorregut. O bé haurem de convenir que aquests magnats tenen la facilitat de creuar lliurement cap als universos paral·lels, que també vaig esmentar temps enrere. En tot cas, una prova més de la seva vàlua personal que els ha portat també a finançar nombroses accions socials, demostrant així la seva empatia envers els altres.