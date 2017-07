Contraban i delicte fiscal

Actualitzada 11/07/2017 a les 06:45

Aquesta setmana, a la darrera sessió del Consell General d’aquest període de sessions, es vota la modificació del Codi Penal. Una modificació que se centra en dos aspectes de gran rellevància al nostre país, el contraban i el delicte fiscal. Tots som conscients que el contraban és un tema sensible per a Andorra i per a la nostra relació amb els estats veïns. Lluny d’aquella imatge idíl·lica que es tenia com a modus vivendi de subsistència de fa molts anys i que la Rosario al programa El Foraster va definir de forma magistral amb la frase “fèiem el que podíem i no el que volíem”, avui en dia el contraban comença a estar en mans de bandes criminals organitzades amb el problema d’imatge i de seguretat que això implica, i que ja va ser motiu de debat al mateix Consell amb referència a situacions viscudes al Pas de la Casa. Aquesta modificació aclareix l’abast del que es considera contraban per adaptar-lo a la legislació internacional, s’endureixen els límits de les considerades mercaderies sensibles, així com permet la seva persecució a tot el territori i no tan sols a la franja duanera. És important que des del poder legislatiu puguem donar eines a les diferents administracions i cossos de seguretat per lluitar contra aquest problema i això és el que fa aquesta modificació. També es tipifica per primer cop el delicte fiscal. Un cop hem desplegat un sistema fiscal homologable cal que es posin tots els mitjans perquè aquest sigui efectiu i que tothom que tingui l’obligació compleixi els seus deures tributaris. I això implica, entre d’altres, un sistema que permeti perseguir penalment aquells que de manera conscient malmetin de forma important la recaptació de l’Estat tan necessària per poder continuar oferint tots els serveis que avui en dia reverteixen a tota la ciutadania. Aquesta tipificació s’ha fet tenint en compte que tenim un sistema fiscal molt jove i que s’ha d’anar consolidant, que s’adapti als tipus impositius que tenim al nostre país, força més baixos que els països del nostre entorn, i que ens permeti ser homologats. Fins ara totes aquestes modificacions s’han fet amb el consens de tots els grups i esperem que aquesta modificació també compti amb aquests consensos. Aquesta ha estat la voluntat del treball en comissió que hem tingut els demòcrates.