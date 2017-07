El Camí saludable

Actualitzada 10/07/2017 a les 06:59

El principal objectiu d’aquest camí, situat a Sant Julià, és encoratjar els ciutadans en la pràctica d’exercici físic amb la finalitat de ser una activitat que ajudarà a millorar l’estat de salut de les persones. No deixa de ser una activitat preventiva emmarcada en un programa de salut pública, tal com va indicar durant el seu discurs el doctor Evetovits, cap de l’oficina de l’OMS a Barcelona. Aquestes accions en salut pública les podem situar en els tres tipus de prevenció existents: la prevenció primària, ja que la seva pràctica ajuda a desenvolupar determinades patologies; la prevenció secundària, ja que pot ser inclosa com a tractament precoç en els inicis de algunes patologies, i finalment com a prevenció terciària a causa que es pot incorporar com a mesura dirigida al tractament i rehabilitació i evitar l’agreujament de moltes malalties.

Entenem que l’exercici intervé en múltiples millores.

Els experts en prevenció asseguren que sense tòxics, amb dieta i activitat podrien reduir-se un 80% les patologies cardíaques.

Les dones europees que fan una vida sedentària tenen un 71% més de risc de desenvolupar càncer de mama que aquelles altres que fan almenys 150 minuts setmanals d’exercici moderat, segons diversos estudis.

L’evidència científica referma els beneficis de l’exercici físic sobre la funció cognitiva de les persones amb demència, independentment del diagnòstic clínic o la freqüència d’intervenció.

En definitiva, els seus beneficis van més enllà de l’oxigenació del cervell, ja que també incrementa la producció de neurotransmissors com l’acetilcolina que millora la memòria i l’aprenentatge; com la dopamina, encarregada de la sensació del plaer i la motivació; així com també la noradrenalina, que millora la capacitat de concentració, i els nivells de serotonina que, quan estan baixos, s’associen a ansietat, depressió i idees obsessives.

L’exercici ha demostrat ser també un mètode excel·lent de protecció enfront de malalties neurodegeneratives i fins i tot pot arribar a disminuir el seu impacte.

Ara el que toca és promocionar-lo com cal i donar-lo a conèixer entre els ciutadans de totes les parròquies amb l’aproximació als drets humans que amenitza el camí.