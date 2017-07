Actualitzada 09/07/2017 a les 06:53

Qui mai ha redactat una notícia, de la mena que sigui, no és conscient com de complicat pot arribar a ser posar-hi un titular. Per a uns és un art, per a d’altres missió impossible, i per als mitjans que groguegen, manipulació pura i dura. A aquestes alçades de la història, en què la saturació és la mesura de quasi tot i el bombardeig d’informació –sovint, massa sovint, desinformació– és constant, informar i comunicar amb objectivitat i seriosament comporta un esforç titànic. I si ens fixem en la informació escrita, la cosa arriba a extrems surrealistes. Qualsevol text que sobrepassi els 144 caràcters d’un tuit, o les 6 paraules i les 7 emoticones d’un WhatsApp, provoca xarampió a molta gent. Per tant, sigui quina sigui la mena de notícia a difondre, el que compta és la capçalera perquè en molts casos és tot el que el lector està disposat a llegir. A vostè, que ha arribat fins aquí, la cosa no l’afecta i potser ho trobi fins i tot una mica exagerat. No ho és. Sense caure en cap dinàmica conspiracionista universal, és innegable que els poders fàctics ens volen com més submisos i dòcils millor. Com menys complexitat social, com menys esperit crític i pensament lliure, més fàcil és governar-nos. No som del tot conscients del poder que multinacionals com Facebook, Google i Amazon tenen. I si llegim un titular que diu Donald Trump crida Occident a defensar la seva civilització, caldrà que ens comencem a preocupar seriosament. Si l’actual president dels EUA és garant d’alguna cosa, ni en somnis és del model de societat que Europa ha lluitat per construir durant molts anys. I de titulars així, els mitjans en van plens, dia rere dia!